Europas Leitbörsen starten klar im Minus

Sehr schwache Übersee-Vorgaben - Steigende Renditen am US-Anleihemarkt belasten

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitagvormittag mit klaren Kursverlusten eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand knapp nach Handelsbeginn mit minus 1,20 Prozent bei 3.641,02 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 1,13 Prozent auf 13.722,42 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,90 Prozent auf 6.592,26 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf die sehr schwachen Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. Steigende Renditen am US-Anleihemarkt dürften auch den Anlegern an den europäischen Aktienmärkten Sorgen bereiten, hieß es. "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem die höheren Zinsen sowohl den Finanzplanern der Unternehmen als auch den Finanzministern der Staaten Sorgenfalten auf die Stirn treiben", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK sagte darüber hinaus: Auch wenn Notenbanken argumentierten, dass höhere Zinsen die sich aufhellenden Wirtschaftsaussichten widerspiegelten, seien Aktien zum Teil sehr hoch bewertet. Daher nutzten Aktien-Anleger die Lage, um Kasse zu machen und das Geld nun in andere Anlagen zu investieren.

Datenseitig richtet sich der Blick heute auf die USA. So ist die Indikation für die privaten Konsumausgaben in den USA (PCE) vonseiten der US-Einzelhandelsumsätze sehr freundlich und nach Meinung der Helaba-Experten ist ein kräftiges Plus zu erwarten. Zudem sollte der PMI der Region Chicago ein hohes Niveau halten können, hieß es weiter.