Europas Leitbörsen starten klar im Plus

Kampf zwischen Hedgefonds und organisierten Privatanlegern spielt vorerst keine Rolle mehr

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch zum Handelsstart an die starken Vortage angeknüpft. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Läuten der Börsenglocke mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 3.625,51 Punkten. Der Frankfurter DAX legte ebenso um 0,86 Prozent auf 13.954,59 Einheiten zu. In London gewann der FTSE-100 unterdessen 0,72 Prozent auf 6.563,36 Zähler.

Der Kampf zwischen großen US-Hedgefonds und Privatanlegern die sich in Internetforen organisieren, der in der Vorwoche zu einem großen Belastungsfaktor an den Märkten geworden war, dürfte vorerst allerdings keine Rolle mehr spielen. Noch in der Vorwoche hatten massenhaft organisierte Käufe der Privatanleger für heftige Kursausschläge bei einigen Aktien gesorgt und den Hedgefonds damit Milliardenverluste eingebrockt.

Für Impulse könnten am Vormittag zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor sorgen. Entsprechende Daten werden unter anderem aus Deutschland, Italien und der gesamten Eurozone erwartet. Zudem steht am Nachmittag der viel beachtete ADP-Beschäftigungsreport in den USA an, der einen ersten Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht geben wird.