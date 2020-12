Europas Leitbörsen starten leicht im Minus

Euro-Stoxx-50 um 0,17 Prozent tiefer

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag etwas schwächer in den Handelstag gestartet. Belastungsfaktoren, die aktuell weiter im Blick bleiben, sind zum einen der starke Euro, zum anderen die Gespräche über den Brexit-Handelspakt. Zudem bleiben auch Nachrichten rund um die Covid-19-Pandemie im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 9.10 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 3.524,11 Punkten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,06 Prozent auf 13.263,65 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,37 Prozent auf 6.531,50 Zähler.

Der Euro hatte Anfang Dezember wieder die Marke von 1,20 US-Dollar übersprungen und befindet sich nun wieder auf dem höchsten Niveau seit Frühjahr 2018. Bei den Brexit-Verhandlungen ruhen die Hoffnungen nun auf einem Treffen in den nächsten Tagen, nachdem zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Durchbruch brachten. Was die Pandemie anbelangt, so bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf hohem Niveau.