Europas Leitbörsen starten leicht im Plus

Gute US-Vorgaben und Impfstoffhoffnungen stützen - Euro-Stoxx-50 legt minimal um 0,1 Prozent zu

Die europäischen Börsen sind am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis 9.45 Uhr leicht um 0,12 Prozent auf 3.512,04 Punkte. Der DAX in Frankfurt legte 0,20 Prozent auf 13.319,02 Punkte zu. In London befestigte sich der FT-SE-100 um 0,39 Prozent auf 6.457,42 Punkte. Gestützt wurden die Börsen von guten US-Vorgaben und der Hoffnung auf möglicherweise bald verfügbare Corona-Impfstoffe.

Die US-Börsen haben am Vortag deutlich zugelegt. Der Dow Jones schloss damit erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 30.000 Punkten. Gebremst wurde die Börsenstimmung zwar noch von den Ängsten vor den wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns. "Für gute Laune sorgt derzeit aber der Ausblick auf Corona-Impfstoffe, die vermutlich schon im Dezember zum Einsatz kommen", schreiben die Analysten der Helaba.

Für Impulse sorgten auch einzelne Unternehmensnachrichten. In London waren Aktien von Melrose Industries nach einem gut aufgenommenen Zwischenbericht stark gesucht und fanden sich mit einem Plus von 5,00 Prozent an der Spitze im FTSE.

Für Bewegung könnten auch die am Nachmittag stehenden US-Daten sorgen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag werden einige Zahlen wie etwa die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schon am Mittwoch veröffentlicht.