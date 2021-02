Europas Leitbörsen starten leicht im Plus

Euro-Stoxx-50 im Eröffnungshandel 0,13 Prozent höher

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag leicht im Plus eröffnet. Für größere Kurssprünge reichte es vorerst jedoch nicht. "Für die Aktienmärkte ist kein Antreiber in Sicht", schrieb Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Von den Anleihemärkten gingen keine Impulse aus und auch die Quartalsberichte großer Konzerne dürften die Gesamtmärkte vorerst wohl nicht stärker bewegen.

Der Euro-Stoxx-50 stieg im Eröffnungshandel um 0,13 Prozent auf 3.653,18 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte ebenfalls nur geringfügige 0,05 Prozent auf 13.938,25 Einheiten zu. Der FTSE-100 in London lag 0,11 Prozent im Plus und stand damit bei 6.531,73 Zählern.