Europas Leitbörsen starten mehrheitlich gut behauptet

FTSE-100 dagegen etwas schwächer

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mehrheitlich mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Als Stütze in der Gemengelage Lockdown-Sorgen, Brexit-Unsicherheit und dem Warten auf US-Konjunkturhilfen wirkten Wirtschaftsdaten aus China, die zeigten, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. "Chinas Wirtschaft wächst solide", fasste es Ökonom Hao Zhou von der Commerzbank zusammen.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.15 Uhr um 0,08 Prozent auf 3.506,82 Zähler. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,13 Prozent auf 13.240,80 Punkte zu. Der FTSE-100 in London dagegen fiel leicht um 0,25 Prozent auf 6.515,79 Punkte. Bereits am Vortag hatte der britische Aktienmarkt leichte Kursverluste verzeichnet, während die Leitbörsen der Eurozone mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen waren.

Datenseitig dürften die Impulse im heutigen Tagesverlauf vor allem aus den USA kommen. Veröffentlicht werden am Nachmittag der Empire-State-Index für Dezember sowie Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für November.