Europas Leitbörsen starten mehrheitlich im Plus

Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag mit Spannung erwartet

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag freundlich in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Läuten der Börsenglocke mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 3.609,75 Punkten. In Frankfurt stieg der DAX um 0,15 Prozent auf 13.895,04 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 zeigten sich unterdessen mit leichten Abschlägen von 0,12 Prozent bei 6.686,94 Punkten.

Laut Marktteilnehmern steht einerseits weiterhin die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie, andererseits aber auch der weitere Start der US-Präsidentschaft Joe Bidens, im Fokus. Daneben nimmt auch die Berichtssaison in der neuen Handelswoche weiter Fahrt auf.

Im Laufe des Vormittags richten sich am Montag die Blicke der Anleger auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas in Deutschland. Laut Experten dürfte sich bei dem wichtigen Konjunkturindikator weiterhin ein zweigeteiltes Bild ergeben. Auf der einen Seite die starke Industrie und auf der anderen Seite die vor allem durch die Coronakrise und den Lockdowns belasteten Dienstleister.