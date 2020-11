Europas Leitbörsen starten mehrheitlich tiefer

Starke Industriedaten aus China

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag überwiegend mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Kurz nach Läuten der Eröffnungsglocke stand der Euro-Stoxx-50 mit einem Minus von 0,48 Prozent bei 3.510,84 Punkten. In Frankfurt ging es für den deutschen Leitindex DAX um 0,26 Prozent auf 13.301,54 Einheiten nach unten. Der FTSE-100 in London präsentierte sich hingegen mit eine leichten Plus von 0,07 Prozent bei 6.371,97 Zähler.

Von am Montag anstehenden Konsumentenpreisen aus der Eurozone erwarten sich Analysten nur wenig Impulse. Der Preisdruck sei gering und die Inflationserwartungen trotz des jüngsten Anstiegs schwach ausgeprägt. Jüngste Konjunkturdaten aus China zeigen hingegen weiterhin eine starke Erholung der Industrie. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie legte auf 52,1 (Oktober: 51,4) Punkte zu und stieg damit auf den höchsten Stand seit September 2017.