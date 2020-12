Europas Leitbörsen starten mit Abgaben in den Freitagshandel

Corona-Lockdown in Deutschland wird immer wahrscheinlicher - Post-Brexit-Handelspakt wird immer fraglicher

Die europäischen Börsen sind am Freitag leichter in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 tendierte gegen 9.20 Uhr mit minus 0,41 Prozent bei 3.507,78 Punkten. Der DAX in Frankfurt gab um 0,38 Prozent auf 13.245,21 Einheiten nach. Für den FTSE-100 in London ging es um 0,36 Prozent auf 6.575,73 Stellen nach unten. Und auch der französische CAC-40 gab in den ersten Handelsminuten um 0,41 Prozent auf 5.527,11 Punkte nach.

Neben der Stärke des Euro kommt belastend hinzu, dass ein neuer Corona-Lockdown in Deutschland immer wahrscheinlicher wird und außerdem ein Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zunehmend fraglicher wird. Beide Seiten rüsten sich inzwischen zunehmend für ein Scheitern.

Marktexperte Andreas Lipkow erwartet daher, dass sich die Anleger weiter mit Käufen zurückhalten. "Die institutionellen Investoren werden wohl erst das Ergebnis des EU-Gipfels zum Brexit-Handelspakt am Sonntag abwarten und dann ihre Investmententscheidungen treffen."