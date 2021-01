Europas Leitbörsen starten mit Abgaben in den Handelstag

Überwiegend negative Vorgaben aus den USA und Asien

Mit leichten Abgaben sind die europäischen Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Vorgaben aus den USA und Asien waren überwiegend negativ. An der Corona-Front bleibt die Lage zudem angespannt. In den Fokus dürften am Vormittag Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone zbd Großbritannien rücken.

Der Sammelindex Euro-Stoxx-50 fiel gegen 9.15 Uhr um 0,60 Prozent auf 3.596,82 Zähler. Beim deutschen DAX ging es um 0,57 Prozent auf 13.831,43 Zähler hinab. Der FTSE-100 in London verlor 0,36 Prozent auf 6.691,45 Einheiten.