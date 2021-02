Europas Leitbörsen starten mit Abschlägen

Euro-Stoxx-50 verliert 0,27 Prozent - Märkten fehlt die Schwungkraft

Die europäischen Leitbörsen sind mit Verlusten in den Mittwoch gestartet. Der Euro-Stoxx-50 verzeichnete gegen 9.35 Uhr ein Minus von 0,27 Prozent bei 3.716,42 Punkten. In Frankfurt verlor der DAX 0,42 Prozent auf 14.005,14 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,49 Prozent auf 6.715,99 Zähler zurück.

Den Aktienmärkten fehle es derzeit an Schwungkraft, schreiben die Analysten der Helaba. "Ohnehin steht die Frage im Raum, mit welchen Argumenten man auf dem erreichten Kursniveau Investoren zu weiteren Aktienkäufen motivieren könnte", meinten die Experten weiter.

Impulse könnten am Nachmittag aus den USA kommen. Dort stehen unteranderem Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion auf dem Programm.