Europas Leitbörsen starten mit Abschlägen

Euro-Stoxx-50 bei minus 0,25 Prozent - Fokus auf Eurozonen-Verbraucherpreisen

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,25 Prozent auf 3.697,53 Punkte. In Frankfurt ging es für den DAX um 0,19 Prozent nach unten bei 13.986,31 Einheiten. Auch der FTSE-100 in London büßte 0,04 Prozent auf 6.585,84 Zähler ein.

Im Jänner hat der deutsche Einzelhandel gegenüber dem Vormonat preisbereinigt 4,5 Prozent weniger Umsatz gemacht. Analysten waren davor teilweise von einem leichten Anstieg ausgegangen.

Datenseitig würde heute aber vor allem die Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone im Fokus stehen, meinen die Analysten der Helaba. Die Experten gehen aber nicht davon aus, dass die EZB unter Druck gerät, ihren geldpolitischen Kurs zu ändern, da die Zielmarke von 2 Prozent Inflation noch nicht erreicht wurde.