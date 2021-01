Europas Leitbörsen starten mit Gewinnen in den Handel

Positive Konjunkturdaten aus Deutschland - US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag

Die europäischen Börsen sind am Freitag einheitlich höher in die Handelssitzung gestartet. Gestützt hatten unter anderem positive Konjunkturdaten aus Deutschland, wo die Exporte das siebente Monat in Folge wuchsen. Auch Daten aus der deutschen Industrie beflügelten. Darüber hinaus setzen Anleger auf weitere US-Konjunkturhilfen. Das heutige Highlight dürfte allerdings der offizielle Arbeitsmarktbericht in den USA sein, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

Der Euro-Stoxx-50 kletterte gegen 9.20 Uhr um 0,82 Prozent auf 3.651,99 Punkte hinauf. Für den DAX in Frankfurt bildete sich in den ersten Handelsminuten ein Kursplus von 0,92 Prozent auf 14.097,19 Zähler heraus. Der FTSE-100 gewann indes geringere 0,27 Prozent auf 6.875,36 Stellen.