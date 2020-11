Europas Leitbörsen starten mit knappen Abschlägen

Anleger halten sich nach positivem Wochenstart vorerst zurück

Die Leitbörsen sind am Dienstag mit knappen Abschlägen in den Handel gestartet. Nach dem positiven Wochenstart angetrieben von neuerlichen Zwischenergebnissen bei einem Covid-19-Impfstoff, halten sich die Anleger am Dienstag vorerst zurück. Der Euro-Stoxx-50 startete mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 3.464,50 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor 0,04 Prozent auf 13.133,27 Einheiten. Der FTSE-100 in London gab um 0,15 Prozent auf 6.411,39 Zähler nach.

Am Markt war einerseits von gemischten Vorgaben die Rede. Während es in New York am Montag deutlich nach oben ging und der Dow Jones gar ein neues Rekordhoch erklomm, schlossen die Fernost-Börsen mit uneinheitlicher Tendenz.

Zudem hat die Coronakrise trotz der zuletzt gestiegenen Hoffnungen auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff die Finanzmärkte weiterhin fest im Griff. "Die Aktienmärkte bleiben gefangen im Spannungsfeld zwischen Impfstoff-Hoffnung und Covid-19 Lockdown", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.