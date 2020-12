Europas Leitbörsen starten mit knappen Aufschlägen

Wenig Bewegung an Märkten erwartet - Viele Investoren haben Bücher für heuer bereits geschlossen

Die Leitbörsen in Europa sind am Mittwoch mit knappen Aufschlägen in den Handel gestartet. An einigen Märkten steht heut der letzte Handelstag eines turbulenten Börsenjahres an. An der Frankfurter Börse schließen die Handelssäle am heutigen Mittwoch zudem bereits um 14.00 Uhr. Unterdessen wird in London und in Paris auch am morgigen Silvestertag gehandelt.

Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Handelsbeginn mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 3.582,12 Punkten. In Frankfurt ging es für den DAX um 0,04 Prozent nach oben auf 13.767,55 Zähler. In London präsentierte sich der FTSE-100 unverändert bei 6.602,63 Einheiten.

Das Börsenjahr 2020 stand voll und ganz im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie. Schon jetzt hat der Corona-Crash im Frühjahr einen festen Platz in der Börsenhistorie. Mittlerweile haben die meisten Märkte die Verluste im Crash wieder ausgemerzt und zu neuen Rekordhochs angesetzt. Unterdessen wird am Mittwoch nur wenig Bewegung an den Märkten erwartet. Viele Investoren haben ihre Bücher für das heurige Jahr bereits geschlossen, hieß es am Markt.