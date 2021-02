Europas Leitbörsen starten mit Kursgewinnen

Positive Übersee-Vorgaben liefern Unterstützung

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in die Sitzung gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Handelsbeginn mit plus 0,98 Prozent bei 3.565,48 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,74 Prozent auf 13.722,82 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,20 Prozent auf 6.479,23 Punkte.

Nach dem starken Wochenauftakt zeigten sich die europäischen Leitbörsen im heutigen Frühhandel erneut freundlich. Unterstützung kam von den positiven Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. Die heftigen Turbulenzen, die in der Vorwoche vom spekulativen Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern einerseits und privaten Anlegern andererseits ausgelöst worden waren, treten nun etwas in den Hintergrund.

Somit könnten die Märkte nun Schritt für Schritt wieder zum Normalprogramm übergehen. Damit dürften die Corona-Lage, Konjunkturhilfen und die Saison der Quartalsberichte von Unternehmen stärker in den Mittelpunkt rücken. Am Datenkalender sind am Dienstag lediglich Zahlen zum Wirtschaftswachstum der Eurozone im vierten Quartal des Vorjahres zu finden.