Europas Leitbörsen starten mit Kursverlusten

Schwache US-Vorgaben und Pandemie-Sorgen belasten

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Bereits an der Wall Street war es am Vorabend deutlich abwärts gegangen, nachdem New York in Reaktion auf steigende Covid-19-Infektionszahlen Schulschließungen angekündigt hatte. Dies belastete nun auch in Europa, wo die Situation rund um die Covid-19-Pandemie ebenfalls angespannt bleibt.

"Die Luft ist raus", sagte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Nach den Hoffnungen auf einen Impfstoff in den vergangenen Tagen sei nun an den Aktienmärkten wieder Ernüchterung zurückgekehrt.

Der Euro-Stoxx-50 notiert gegen 9.20 Uhr um 0,75 Prozent tiefer bei 3.456,06 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt verlor 0,73 Prozent auf 13.103,41 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,68 Prozent auf 6.341,27 Zähler.