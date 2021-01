Europas Leitbörsen starten mit Kursverlusten

Euro-Stoxx-50 im Eröffnungshandel um 0,64 Prozent tiefer - Schwache Vorgaben aus Übersee

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag mit Kursverlusten eröffnet und damit an den schwachen bisherigen Wochenverlauf angeknüpft. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in den USA und in Asien deutliche Abschläge hinnehmen müssen.

Verantwortlich seien die Sorgen um hohe Bewertungen, steigende Corona-Fälle und ein schleppender Impfverlauf, hieß in einer Einschätzung der Credit Suisse. Die Risikofreude der Anleger habe deutlich nachgelassen. Die US-Notenbank (Fed) sowie die jüngsten Zahlen von Apple, Tesla und Facebook lieferten keine frischen Impulse mehr für Aktienkäufe. Die Fed hatte den Leitzins unverändert belassen, aber keine weiteren Maßnahmen angekündigt.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 9.15 Uhr um 0,64 Prozent tiefer bei 3.517,38 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX verlor in Frankfurt 0,73 Prozent auf 13.517,02 Einheiten. Der FTSE-100 in London wiederum gab um 0,63 Prozent auf 6.523,87 Zähler nach.