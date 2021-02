Europas Leitbörsen starten mit leichtem Plus

Euro-Stoxx-50 steigt um 0,01 Prozent - Optimismus wegen den Impffortschritten und Angst um Mutationen halten sich die Waage

Die europäischen Leitbörsen sind mit moderaten Zugewinnen in den Dienstag gestartet. Der Eurozonen-Leitindex, Euro-Stoxx-50 legte dünne 0,01 Prozent zu auf 3.734,56 Punkte. In Frankfurt kam der DAX mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 14.123,40 Einheiten. Der FTSE-100 in London stieg um etwas kräftigere 0,57 Prozent auf 6.794,40 Zähler.

Die fortschreitenden weltweiten Impfkampagnen hatten bereits am Vortag für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Trotzdem würden die neuen Virusmutationen den Marktteilnehmern Sorgen bereiten, meinten die Analysten der Helaba.

Datenseitig stehen am Dienstagvormittag der ZEW-Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm. Am Nachmittag könnte noch der Empire-State-Index aus den USA für Impulse sorgen.