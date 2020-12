Europas Leitbörsen starten mit leichten Aufschlägen

EZB-Zinsentscheidung und Brexit-Zitterpartie im Fokus

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet, nachdem vorbörslich noch ein leichtes Minus erwartet worden war. Im Blickfeld der Anleger liegt neben der Brexit-Zitterpartie die am heutigen Handelstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Vermutet wird, dass die EZB an einigen Stellschrauben drehen werde.

Der Euro-Stoxx-50 tendierte gegen 9.20 Uhr mit plus 0,27 Prozent bei 3.538,39 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX stieg um 0,14 Prozent auf 13.358,74 Zähler. Für den FTSE-100 in London ging es um 0,53 Prozent hinauf auf 6.599,34 Einheiten. Der französische CAC-40 gewann indes 0,28 Prozent auf 5.562,20 Punkte.