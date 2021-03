Europas Leitbörsen starten mit starken Abschlägen

Euro-Stoxx-50 verliert 1,20 Prozent - Hohe Renditen an den US-Anleihenmärkten belasten

Die europäischen Aktienmärkte sind mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 gab gegen 9.35 Uhr um 1,20 Prozent auf 3.660,41 Punkte nach. Beim DAX in Frankfurt war es ein Minus von 1,29 Prozent auf 13.875,46 Einheiten. Für den FTSE-100 in London ging es um 1,24 Prozent auf 6.568,67 Zähler hinab.

Die hohen Rendite an den US-Anleihenmärkten belasten die Aktienwerte. Dazu beigetragen hatten am Donnerstag Äußerungen des US-Notenbankchefs Powell. Marktteilnehmer hatten sich hier klarere Anzeichen erwartet, dass die Fed verstärkt gegen die hohen Zinsen vorgeht. Der Fed-Chef machte diesbezüglich aber keine konkreten Aussagen und verwies auf die derzeit noch angespannte Situation am US-Arbeitmarkt.

Dementsprechend dürften am Freitag neue Zahlen zu der US-Arbeitslosenquote im Fokus liegen, die am Nachmittag veröffentlicht werden. "Zwar ist mit einem Stellenplus zu rechnen, eine Überraschung auf der Oberseite zeichnet sich aber nicht ab und so geht die Normalisierung am Arbeitsmarkt nur langsam vonstatten", schrieben die Experten der Helaba dazu in der Früh.