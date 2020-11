Europas Leitbörsen starten mit Zugewinnen

Gute Vorgaben aus den USA und Fernost

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit klaren Zugewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 gewann kurz nach Handelsbeginn 0,88 Prozent auf 3.462,22 Punkte. In Frankfurt gewann der DAX 0,72 Prozent auf 13.171,40 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 stieg ebenso um 0,67 Prozent auf 6.358.63 Zähler.

Positive Vorgaben lieferten die Börsen in den USA und aus Fernost. Am Freitag hatten die US-Märkte mit klaren Aufschlägen geschlossen und auch an den wichtigsten Märkten in Asien ging es zu Wochenbeginn deutlich bergauf. Dort sorgte vor allem der Abschluss des weltgrößten Freihandelsabkommens durch China und 14 weitere asiatisch-pazifische Staaten für gute Stimmung.