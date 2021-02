Europas Leitbörsen starten mit Zugewinnen

Positive Vorgaben aus Fernost - Börsen in China, Hongkong und USA feiertagsbedingt geschlossen

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Kurz nach Börseneröffnung am Montag gewann der Euro-Stoxx-50 0,43 Prozent auf 3.710,88 Punkte. Der Frankfurter DAX eröffnete mit Aufschlägen von 0,36 Prozent auf 14.100,07 Einheiten. In London startete der FTSE-100 mit einem deutlichen Plus von 1,05 Prozent auf 6.658,66 Zähler.

Von den Fernost-Börsen folgten am Montag positive Impulse. Der Nikkei-225 in Tokio schloss zum Wochenauftakt zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren wieder über der Marke von 30.000 Punkten. Unterdessen blieben die Märkte in China und Hongkong weiter aufgrund des Neujahrsfestes geschlossen. Auch an den US-Börsen findet am Montag feiertagsbedingt kein Handel statt.