Europas Leitbörsen starten nach neuerlichen Virus-Sorgen tiefrot

Virus-Mutation in Großbritannien schickt Märkte tief in die Verlustzone - Brexit-Handelspakt wird immer unwahrscheinlicher

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag tiefrot in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 verlor kurz nach Handelsbeginn satte 1,86 Prozent auf 3.479,74 Einheiten. Auch für der Frankfurter DAX ging es um 1,96 Prozent auf 13.363,14 Zähler nach unten. In London gab der FTSE-100 um 1,17 Prozent auf 6.452,63 Zähler nach. Der Pariser CAC-40 verlor 2,10 Prozent auf 5.411,95 Punkte.

Europaweit gerieten vor allem konjunktursensible Branchen unter die Räder. Im Eurozonen-Leitindex waren zum Start Banken- und Automobilwerte die deutlichsten Verlierer. Aber auch die Papiere der Reisebranche tendierten mit herben Verlusten.

Die Nachrichten rund um eine in Großbritannien aufgetauchte Mutation des Coronavirus bringt die Virussorgen zurück an die Märkte. Anleger fürchten angesichts der neuen und wohl noch ansteckerenden Corona-Variante noch härtere und länger andauernde Beschränkungen. Mehrere europäische Länder verhängten bereits Landeverbote für aus dem Vereinigten Königreich ankommende Flugzeuge.

Zudem hängen die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien offenbar am seidenen Faden. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien am Sonntag Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch sollen die Verhandlungen auch am Montag weitergehen.