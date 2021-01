Europas Leitbörsen starten schwächer

Anleger starten vorsichtiger in zweite Handelswoche des Jahres

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag mit Abschlägen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 startete mit Verlusten von 0,40 Prozent auf 3.630,31 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor unterdessen deutlichere 0,73 Prozent auf 13.947,46 Zähler. Für den FTSE-100 in London ging es zum Start um 0,32 Prozent auf 6.851,23 Einheiten nach unten.

Nach dem starken Jahresstart zeigen sich die Anleger in der zweiten Handelswoche des Jahres nun etwas vorsichtiger, wie ein Marktexperte anmerkte. Auch die Vorgaben von den Fernost-Börsen waren zuvor gemischt ausgefallen.

Am Montag dürfte ein eher ruhiger Handel bevorstehen. Datenseitig steht am Vormittag lediglich das sentix-Barometer zum Investorenvertrauen in der Eurozone auf der Agenda. Marktteilnehmer rechnen dabei mit einer leichten Verbesserung der Stimmung.