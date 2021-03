Europas Leitbörsen starten sehr fest

Beruhigung auf Anleihemärkten stützt - Industrie-Konjunkturdaten im Fokus

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit deutlichen Zugewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Handelsbeginn mit einem Plus von 1,53 Prozent bei 3.691,92 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann ebenso deutliche 1,34 Prozent auf 13.971,65 Einheiten. In London legte der FTSE-100 um 1,68 Prozent auf 6.592,23 Zähler zu.

Vor allem eine Beruhigung an den Anleihemärkten sorgte zum Wochenauftakt für eine gute Stimmung an den Börsen. Die zuletzt stark gestiegen Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen ist wieder etwas gefallen.

Im Blick stehen am Montag zudem Konjunkturdaten aus der Industrie. So folgen einige Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus Europa. In China ist die Industriestimmung im Februar unterdessen auf ein Neunmonatstief gefallen.