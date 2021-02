Europas Leitbörsen starten überwiegend höher in den Handel

Europas Leitbörsen überwiegend schwächer Die Leitbörsen in Europa haben am Montag im Vormittagshandel mehrheitlich mit Verlusten tendiert. Der Euro-Stoxx-50 fiel bis 10.15 Uhr um 18,26 Einheiten oder 0,72 Prozent auf 2.531,22 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte mit 7.816,52 Punkten und einem Plus von 27,28 Einheiten oder 0,35 Prozent. In London stieg der FTSE-100 um 18,04 Einheiten oder 0,29 Prozent auf 6.134,21 Zähler.