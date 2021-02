Europas Leitbörsen starten überwiegend höher

DAX tritt auf der Stelle

Die europäischen Börsen sind am Mittwoch überwiegend mit Gewinne in den Handel gestartet. Sowohl positive Vorgaben aus Asien als auch nachbörslich positive US-Futures an der Wall Street dürften dabei eine Rolle gespielt haben.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.20 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.669,69 Punkte. Der DAX bewegte sich dagegen kaum. Er tendierte zuletzt bei 14.010,13 Punkten - hier fiel der prozentuelle Unterschied zum Vortag minimal aus. Der FTSE-100 in London gewann 0,40 Prozent auf 6.558,00 Stellen und der Pariser CAC-40 legte um 0,34 Prozent auf 5.711,04 Einheiten zu.