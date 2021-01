Europas Leitbörsen starten uneinheitlich

Euro-Stoxx-50 gewinnt in ersten Handelsminuten 0,09 Prozent

Die Leitbörsen in Europa sind am Dienstag mit unklarer Richtung in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Handelsbeginn mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 3.567,51 Punkten. In Frankfurt startete der DAX kaum bewegt mit minus 0,02 Prozent bei 13.723,64 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 knüpfte hingegen an seinen starken Vortag an und gewann 0,54 Prozent auf 6.607,09 Zähler.

Am gestrigen Montag hatten die Börsen nach starkem Start deutlich nachgegeben, am Ende konnten die wichtigsten Europa-Märkte noch leichte Kursgewinne ins Ziel retten. Belastet hatte vor allem der schwache Börsentag an der New Yorker Wall Street. Dort hatten viele Anleger am gestrigen ersten Handelstag des neuen Jahres vorerst Gewinne mitgenommen nach den rasanten Kursanstiegen der vergangenen Monate.