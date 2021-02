Europas Leitbörsen starten wenig verändert, Euro-Stoxx-50 plus 0,11%

Im Verlauf stehen US-Konjunkturnachrichten im Fokus

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagvormittag mit wenig veränderter Tendenz eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit plus 0,11 Prozent bei 3.703,84 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann moderate 0,12 Prozent auf 13.926,47 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,09 Prozent auf 6.704,53 Punkte ebenfalls in der Nähe des Vortagesschlusskurses.

"Die konjunkturelle Zuversicht der Finanzmarktteilnehmer ist weiterhin hoch, auch wenn zuletzt freundliche Konjunkturdaten keine Impulse mehr setzen konnten", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke heute vor allem auf die USA. Dort steht der zweite Stimmungstest des Verarbeitenden Gewerbes des Monats Februar mit dem Philly-Fed-Index auf der Agenda. Zudem stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Datenkalender.