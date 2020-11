Europas Leitbörsen starten wenig verändert in Handel

Mehr Bewegung in London

Die wichtigsten Börsen in Europa sind am Freitag wenig bewegt in den Handel gestartet. Aufgrund eines US-Feiertages am Vortag blieben Impulse aus den Vereinigten Staaten Mangelware. In den USA war der Thanksgiving-Feiertag begangen worden.

Der Euro-Stoxx-50 legte gegen 9.30 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.521,20 Einheiten zu. Der DAX kletterte um 0,18 Prozent auf 13.310,75 Zähler hinauf. Der CAC-40 in Paris gewann 0,10 Prozent auf 5.572,56 Punkte. Mehr Bewegung war an der Londoner Börse zu sehen, wo der FTSE-100 um klare 0,95 Prozent auf 6.302,64 Einheiten nachgab.