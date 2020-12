Europas Leitbörsen starten wenig verändert

Starker Euro belastet

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Donnerstag mit nur wenig veränderten Notierungen aufgenommen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.10 Uhr mit minus 0,05 Prozent bei 3.519,58 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 0,24 Prozent auf 13.281,33 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,12 Prozent auf 6.470,91 Punkte gut behauptet.

Der starke Euro, der im Frühhandel zum US-Dollar einen weiteren Höchststand seit Frühjahr 2018 erreichte, wirkt als Bremse, kommentierte ein Marktbeobachter. Gerade für die im DAX hoch gewichteten deutschen Exporteure ist die aufwertende Gemeinschaftswährung ein großes Problem.

Datenseitig richtet sich der Blick am Vormittag auf die europäischen Einkaufsmanagerindizes für das nicht verarbeitende Gewerbe. Am Nachmittag stehen in den USA neben dem ISM-Index des Dienstleistungssektors noch Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda.