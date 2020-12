Europas Leitbörsen starten wenig verändert

Wenig Bewegung vor US-Arbeitsmarktbericht

Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit plus 0,28 Prozent bei 3.527,07 Punkten. Der deutsche DAX notierte praktisch unverändert mit 13.253,51 Punkten. Der britisch FTSE-100 stieg um 0,67 Prozent auf 6.533,82 Zählern.

Der Handelsauftakt verlief ruhig. Kursbewegende Nachrichten gab es in der Früh kaum. Die gemeldeten Daten zur deutschen Industrie wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Größere Bewegungen könnte es dann am Nachmittag geben, wenn in den USA der Arbeitsmarktbericht der Regierung für November veröffentlicht wird.

"Bei den heutigen Zahlen wird sich vermutlich zeigen, dass der Beschäftigungsaufbau an Dynamik eingebüßt hat", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh. Darauf deuten die schon veröffentlichten Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP hin, aber auch der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank.