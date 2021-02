Europas Leitbörsen starten wenig verändert

Euro-Stoxx-50 knappe 0,04 Prozent höher - Total nach Zahlen gesucht

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag wenig verändert in den Handelstag gestartet. Trotz guter Vorgaben aus den USA und Asien hielten sich die Marktteilnehmer an den wichtigsten Handelsplätzen in Europa zur Eröffnung zurück.

Der Euro-Stoxx-50 notierte im Eröffnungshandel zuletzt um 0,04 Prozent höher bei 3.666,84 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX büßte in Frankfurt 0,17 Prozent auf 14.035,80 Einheiten ein. Der FTSE-100 in London verlor geringfügige 0,04 Prozent auf 6.520,84 Zähler.

Impulse lieferte die Berichtssaison. Die Aktien von Total setzten sich nach Zahlen mit einem Plus von 1,5 Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Der französische Ölkonzern hat im vierten Quartal seinen Erholungskurs fortgesetzt. Der Konzern erzielte wie schon im Vorquartal einen Gewinn. Im zweiten Jahresviertel hatte Total noch einen Milliardenverlust ausgewiesen.