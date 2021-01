Europas Leitbörsen tendieren am Nachmittag weiter knapp im Minus

Carrefour mit starken Zuwächsen: Französischer Einzelhändler könnte übernommen werden - Telefonica ebenfalls mit klaren Aufschlägen

Etwa eine Stunde vor Handelsstart an den US-Börsen haben sich die europäischen Pendants am Mittwochnachmittag weiterhin knapp behauptet gezeigt. Am Markt sprach man unter anderem von einer Konsolidierung auf "hohem Niveau".

Der Euro-Stoxx-50 als Leitindex der Eurozone gab kurz vor 14.30 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.603,70 Punkte nach. Der FTSE-100 in London verlor 0,22 Prozent auf 6.739,56 Einheiten. Der DAX in Frankfurt sank um 0,25 Prozent auf 13.890,74 Zähler. Der CAC-40 in Paris büßte geringere 0,04 Prozent auf 5.648,46 Stellen ein.

Die Aktienmärkte seien in ihrer jüngsten Vergangenheit bereits stark gestiegen, sodass angesichts der Pandemie-Unsicherheit es nicht verwundere, wenn die Börsen erst einmal seitwärts notierten, sagte Analyst Neil Wilson von Markets.com.

Fusionspläne ließen unter den Einzelwerten die Papiere von Carrefour zuletzt um mehr als 14 Prozent hochschnellen. Der kanadische Konzern Alimentation Couche-Tard will den französischen Supermarktbetreiber übernehmen. Kreisen zufolge erwägen die Kanadier eine Offerte zu 20 Euro je Aktie. Angetrieben von diesen Neuigkeiten zogen auch Ahold Delhaize nach oben. Sie gewannen im Euro-Stoxx 2,01 Prozent.

In Madrid stiegen Telefonica um mehr als zehn Prozent. Der spanische Konzern verkauft seine Funkmasten an den US-Konzern American Tower Corporation (ATC) um nehmen damit 7,7 Mrd. Euro ein. Damit werde das Geschäft sehr attraktiv bewertet, lobte Analyst Mathieu Robilliard von der britischen Bank Barclays. Europaweit waren Telekomwerte gefragt.

Die Volkswagen-Vorzüge gaben in Frankfurt um 1,08 Prozent nach. Die Coronakrise hat den Verkäufen des deutschen Konzerns im vergangenen Jahr einen kräftigen Dämpfer verpasst. Insgesamt sanken die Auslieferungen der weltgrößten Autogruppe um 15,2 Prozent auf rund 9,3 Millionen Fahrzeuge.

Die Wertpapiere von ProSiebenSat.1 sackten indes in der zweiten Börsenreihe um 6,58 Prozent ab. Am Dienstag nach Handelsschluss hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Angebotsunterlagen vom Verkauf von elf Millionen Aktien durch den Finanzinvestor KKR berichtet.