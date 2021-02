Europas Leitbörsen tendieren am Vormittag wenig bewegt

DAX weitet geringe Verluste von in der Früh etwas aus

Die europäischen Börsen haben am Mittwochvormittag nach anfänglichen Kursgewinnen überwiegend wenig verändert tendiert. Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 fiel gegen 9.45 Uhr um marginale 0,04 Prozent auf 3.659,72 Punkte. Der FTSE-100 in London gewann unwesentliche 0,05 Prozent auf 6.534,73 Stellen und der Pariser CAC-40 notierte prozentuell wenig verändert bei 5.690,99 Einheiten. Der DAX tendierte indes um 0,22 Prozent tiefer bei 13.980,98 Zählern.

"In Deutschland warten die Börsianer auf die Beschlüsse der Corona-Runde", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am frühen Nachmittag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Dabei gelte eine erneute Verlängerung des Lockdown bereits als ausgemacht.

Konjunkturseitig zeigten die Verbraucherpreise in Deutschland einen Anstieg. Im Jänner 2021 lagen sie um 1,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Die französische Industrie hat im Dezember erneut weniger produziert. Nach Angaben des Statistikamts Insee lag die Gesamtherstellung 0,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Bereits im November war die Herstellung gefallen. Analysten hatten zum Jahresende einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Im Branchenvergleich zeigten sich zunächst Energieversorger, Rohstoffwerte und Banktitel mit Kursaufschlägen. Im Euro-Stoxx-50 legten die Titel von BNP Paribas um 1,22 Prozent zu.

Im französischen Leitindex zogen die Aktien der Societe Generale nach Vorlage von Jahreszahlen um 2,76 Prozent hoch. Das, obwohl das Geldhaus den ersten Verlust seit Dekaden vorgelegt hatte. Der Konzern wird dennoch eine Dividende ausschütten.

Entgegen dem Trend gaben ABN Amro in Amsterdam um 2,36 Prozent nach. Das Finanzinstitut strich nach Vorlage seiner Zahlen - es legte einen Jahresverlust vor - seine Dividende.

Im Eurozonen-Sammelindex verzeichneten die größten Kursgewinne die Wertpapiere des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen. Sie sprangen um 8,86 Prozent hinauf, nachdem das Unternehmen seine Bücher geöffnet hatte.

Unter den Titel mit negativen Vorzeichen befanden sich vermehrt Öl- und Gaswerte. So gaben Total und Eni um 0,93 bzw. 0,54 Prozent nach.

Wenig nachgefragt waren zudem die Titel des deutschen Pharmakonzerns Bayer, die 1,11 Prozent einbüßten. Die Titel des Glückspielkonzerns Flutter Entertainment verloren 1,32 Prozent.