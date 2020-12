Europas Leitbörsen tendieren im Frühhandel mit klaren Abgaben

Post-Brexit-Unsicherheiten belasten - Sanofi und Santander mit größten Abgaben im Euro-Stoxx-50 - Reihe an Analystenstimmen setzen Impulse

Die europäischen Börsen haben am Freitagvormittag mit Verlusten notiert. Der Euro-Stoxx-50 tendierte gegen 9.40 Uhr mit minus 1,06 Prozent bei 3.484,88 Punkten. Der DAX in Frankfurt gab um 1,16 Prozent auf 13.141,99 Einheiten nach. Für den FTSE-100 in London ging es um 0,84 Prozent auf 6.544,00 Stellen nach unten. Und auch der französische CAC-40 gab nach und zwar um 0,63 Prozent auf 5.514,67 Punkte.

Neben der Stärke des Euro kommt belastend hinzu, dass ein neuer Corona-Lockdown in Deutschland immer wahrscheinlicher wird und außerdem ein Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union immer fraglicher wird. Beide Seiten rüsten sich inzwischen zunehmend für ein Scheitern.

Marktexperte Andreas Lipkow erwartet daher, dass sich die Anleger weiter mit Käufen zurückhalten. "Die institutionellen Investoren werden wohl erst das Ergebnis des EU-Gipfels zum Brexit-Handelspakt am Sonntag abwarten und dann ihre Investmententscheidungen treffen."

Branchenseitig zeigten sich Telekomtitel stark belastet. Ebenfalls stärker in der Verlustzone tendierten Versicherungs-, Banken- und Ölwerte. Banco Santander verzeichneten im Euro-Stoxx-50 die größten Abgaben mit minus 1,93 Prozent.

Dahinter reihten sich Sanofi. Der Pharmakonzern hatte bekanntgegeben, dass sich sein mit GlaxoSmithKline (GSK) entwickelter Covid-19-Impfstoff verzögern werde. Die Sanofi-Titel büßten 1,90 Prozent ein. GSK stiegen in London nach anfänglichen Verlusten um 0,42 Prozent.

In der zweiten Börsenreihe gaben die Ferrari-Aktien um 0,37 Prozent nach. Der italienische Sportwagenbauer muss sich einen neuen Vorstandschef suchen: Louis Camilleri trete aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück, teilte das Unternehmen am Vorabend mit.

Überdies setzten Analystenstimmen am Freitag Impulse. So verloren Aegon mehr als 2,87 Prozent, nachdem die Citigroup ihre Bewertung auf "Neutral" gesenkt hatte. In London verloren die Titel von Natwest 3,35 Prozent. Hier hatte eine Studie der JPMorgan, welche die Aktien der britischen Bank auf "Neutral" herunterstufte, belastet.

Die Aktien des niederländischen Personaldienstleisters Randstad (plus 5,46 Prozent) stiegen nach einer Deutsche-Bank-Studie dagegen an die Spitze des breiter gefassten Euro-Stoxx-Index. Die Papiere des Branchenkollegen Adecco gewannen in Zürich nach einem "Buy" der Deutschen Bank 2,15 Prozent.