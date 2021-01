Europas Leitbörsen tendieren im Frühhandel mit leichten Verlusten

Telefonica, Carrefour und ProSieben mit starken Kursbewegungen nach Unternehmensnachrichten

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwochvormittag im Minus notiert. Der Euro-Stoxx-50 gab gegen 9.30 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.603,96 Punkte nach. Der DAX verlor 0,23 Prozent auf 13.887,11 Zähler. Der FTSE-100 in London ermäßigte sich um 0,09 Prozent auf 6.748,32 Einheiten. Tiefer zeigte sich auch der FTSE-MIB in Mailand. Er verlor 0,20 Prozent auf 22.599,66 Stellen.

Die Commerzbank spricht von einer derzeitigen Konsolidierung an den Börsen - dies sei das derzeitige Hauptthema. Die Anleger wägten Wachstumsbedenken wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ab gegen die Aussicht auf weitere Hilfsmaßnahmen unter Führung von Joe Biden, der in einer Woche das Amt des US-Präsidenten übernehmen soll. Außerdem warten die Anleger gespannt auf die zum Wochenende hin anlaufende US-Berichtssaison.

Überdies kriselt es in Italien. Die Regierung in Rom hat ein gigantisches Wiederaufbauprogramm zur Bewältigung der Coronakrise verabschiedet, doch die Regierungskoalition von Ministerpräsident Giuseppe Conte steht vor der Auflösung. Bei einer langen Ministerratssitzung schaffte es Conte in der Nacht auf Mittwoch, den Recovery Plan mit Maßnahmen in Höhe von 222 Mrd. Euro unter Dach und Fach zu bringen. Er verliert jedoch die Unterstützung der für seine Regierungsmehrheit entscheidenden Partei Italia Viva.

Unter den Einzelwerten sprangen die Aktien der spanischen Telefonica um 7,42 Prozent hinauf. Der schuldengeplagte Konzern verkauft seine Funkmasten in Europa und Lateinamerika an American Tower. Für die Funkmasten in Spanien, Deutschland, Brasilien, Peru, Chile und Argentinien erhält der Konzern nach eigenen Angaben 7,7 Milliarden Euro.

In Paris sprangen Carrefour um enorme 9,51 Prozent hinauf. Europas größter Einzelhandelskonzern ist im Visier des kanadischen Konkurrenten Alimentation Couche-Tard. Carrefour teilte am Dienstagabend mit, Couche-Tard sei auf die Franzosen zugekommen, um einen Zusammenschluss zu diskutieren. Es gehe um eine potenzielle Transaktion, teilten die Kanadier mit, die auf Gemischtwarenläden spezialisiert sind. Es sei offen, ob aus den Gesprächen mehr werde.

Die Wertpapiere von ProSiebenSat.1 sackten um 6,40 Prozent ab. Am Dienstag nach Handelsschluss hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Angebotsunterlagen vom Verkauf von elf Millionen Aktien durch den Finanzinvestor KKR berichtet.