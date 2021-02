Europas Leitbörsen tendieren im Verlauf weiterhin mit Zugewinnen

Konjunkturdaten sorgen nur für wenig Bewegung - Ex-EZB-Präsident Mario Draghi bekommt Auftrag zur Regierungsbildung in Italien

Die europäischen Leitbörsen tendierten am Mittwoch im Verlauf weiter mit Aufschlägen. Der Euro-Stoxx-50 lag gegen 14.30 Uhr mit Zugewinnen von 0,64 Prozent bei 3.613,43 Punkten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,54 Prozent auf 13.909,58 Einheiten. In London tendierte der FTSE-100 unterdessen kaum verändert mit plus 0,01 Prozent auf 6.517,52 Punkte.

Am Vormittag sorgten Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor nur für wenig Bewegung. Allerdings handelte es sich bei den Zahlen auch um Zweitschätzungen. In der Eurozone sank demnach der Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex im Jänner gegenüber dem Vormonat um einen Zähler auf 45,4 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 45,0 Punkte errechnet worden.

Zudem wurden Inflationsdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Zu Jahresbeginn hat die Inflation deutlich angezogen. Die Jahresteuerungsrate stieg demnach auf 0,9 Prozent. Im Dezember hatte die Rate noch klar tiefer bei minus 0,3 Prozent gelegen.

An der Mailänder Börse sorgte die Aussicht auf ein mögliches baldiges Ende der Regierungskrise für gute Stimmung. Der FTSE MIB legte um satte 2,57 Prozent auf 22.637,90 Punkte zu. Am heutigen Mittwoch hat der italienische Staatspräsident Sergio Mattaralla dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, das Mandat zur Bildung einer Regierung erteilt.

Angetrieben von der Aussicht auf einen Notenbanker an der Spitze der italienischen Regierung zogen vor allem die Bankenwerte deutlich an. Allen voran gewannen die Titel der beiden italienischen Großbanken Intesa Sanpaolo und UniCredit jeweils um die 5 Prozent.

Im Euro-Stoxx-50 tendierten die Aktien der spanischen Santander-Bank mit Aufschlägen von 2,2 Prozent. Zuvor hatte der Konzern seine Bücher geöffnet und dabei einen Verlust von 8,8 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2020 bekannt gegeben. Grund waren vor allem bereits bekannte Abschreibungen.

In London gewannen die Papiere des Telekommunikationskonzerns Vodafone 5,6 Prozent. Vor allem ein solides Geschäft am wichtigen deutschen Markt brachte dem Konzern besser als erwartete Quartalszahlen. Der von Analysten besonders beachtete Konzern-Serviceumsatz stieg im dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus eigener Kraft um 0,4 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro