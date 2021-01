Europas Leitbörsen tendieren zu Mittag knapp im Minus

Märkte zeigen sich wenig bewegt - Geldmengenwachstum in Eurozone auf höchstem Niveau seit über 12 Jahren - Ölaktien deutlich im Plus

Die europäischen Leitmärkte haben sich am Dienstag zu Mittag weiter knapp in der Verlustzone präsentiert. Während die Börsen am gestrigen Montag im Verlauf von der schwachen Wall Street und Gewinnmitnahmen belastet wurde, zeigte sich der Handel am Dienstag weitgehend unbewegt. Auch Konjunkturdatenveröffentlichungen änderten daran nichts.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.30 Uhr mit Verlusten von 0,21 Prozent bei 3.556,79 Punkten. In Frankfurt gab der DAX ebenso leicht nach um 0,23 Prozent auf 13.695,85 Einheiten. Weiterhin im Aufschwung zeigte sich entgegen der allgemeinen Marktstimmung der britische FTSE-100 - er gewann 0,24 Prozent auf 6.587,48 Zähler. Auch zum gestrigen Wochenauftakt hatte er bereits deutlich hinzugewonnen.

Nach den jüngsten Kursrallys in den vergangenen Monaten getrieben durch die Impfstoff-Hoffnungen treten die Anleger im neuen Handelsjahr vorerst auf die Bremse. Weiterhin hohe Infektionszahlen geben Anlass zur Sorge, dass die Corona-Lockdowns quer durch Europa trotz der gestarteten Impfkampagne noch länger andauern könnten.

So zeichnet sich in Deutschland eine Lockdown-Verlängerung an und auch in Großbritannien gelten künftig wieder weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Laut Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets hat der Markt den Weg aus der Covid-Pandemie schon stark vorweggenommen, womit sich viele Anleger die Frage stellen, ob es sinnvoll bei solch einem hohen Niveau noch einzusteigen.

Ähnlich verhalten äußerten sich die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick: "Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schreiben sie. Neben den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie bereitet den Investoren ihnen zufolge vor allem die mutierte Covid-Version in Großbritannien Sorgen.

Konjunkturdaten fanden am Dienstag nur wenig Beachtung am Markt. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) bekannt gab, ist die Geldmenge M3 im November im Monatsvergleich um satte 11,0 Prozent angewachsen. Damit hat sie das stärkste Wachstum seit über 12 Jahren erreicht und auch die Expertenerwartungen von 10,6 Prozent übertroffen.

Im weiteren Handelsverlauf dürften die Blicke vor allem auf die USA fallen. Dort steht einerseits die Veröffentlichung des ISM-Index der Industrie und damit eines wichtigen Stimmungsindikators auf der Agenda.

Außerdem stehen auch die Stichwahlen rund um zwei Senatssitze im US-Bundesstaat Georgia im Fokus. Die Wahl ist für die weitere Politik in den Vereinigten Staaten entscheidend. Können die Demokraten beide Sitze im US-Senat gewinnen, wäre dem künftigen US-Präsident und Demokraten Joe Biden das Regieren um einiges erleichtert.

Weiterhin stärkste Branche im Euro-Stoxx-50 waren zu Mittag die Ölwerte, die von der Erholung der Ölpreise nach dem gestrigen Rücksetzer profitierten. Dabei gelangen den Aktien von Eni die deutlichsten Aufschläge mit plus 2,1 Prozent. Im Londoner "Footsie" kletterten die Papiere der beiden Ölriesen Royal Dutch Shell und BP um satte 3,1 und 2,5 Prozent nach oben.

Schlusslicht im Eurozonen-Auswahlindex waren die Titel des deutschen Autobauers BMW mit Verlusten von 1,6 Prozent. Nach der jüngsten Kurserholung äußerten sich die Experten von JPMorgan vorsichtig und strichen ihre Kaufempfehlung.