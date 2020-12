Europas Leitbörsen tendieren zu Mittag knapp im Plus

Euro-Stoxx-50 mit leichten Zugewinnen von 0,14 Prozent - Ruhiger Handelsverlauf

Die Leitbörsen in Europa tendierten am Mittwoch zu Mittag mit knappen Aufschlägen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 3.584,41 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann leichte 0,11 Prozent auf 13.776,17 Einheiten. In London stieg der FTSE-100 um 0,2 Prozent auf 6.615,74 Zähler.

An vielen Börsen steht am heutigen Mittwoch der letzte Handelstag eines turbulenten Börsenjahres an. In Frankfurt findet bereits heute nur ein verkürzter Handel statt - bereits um 14.00 Uhr ist heute Schluss für den DAX. Unterdessen wird in Paris und in London auch am morgigen Silvestertag, wenn auch verkürzt, gehandelt.

Der Handel dürfte auch im weiteren Tagesverlauf in ruhigen Bahnen verlaufen. Konjunkturdaten die für Bewegung sorgen könnten, werden keine erwartet. Verbraucherpreisdaten aus Spanien fanden nur wenig Beachtung. Zudem haben laut Marktexperten viele Investoren ihre Bücher für das heurige Jahr bereits geschlossen.

Das Jahr 2020 stand auch an den europäischen Märkten ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Einige Indizes konnten getrieben durch Konjunkturspritzen und Impfstoffeuphorie die coronabedingten Kurseinbrüche schon wieder aufholen. So steuert etwa der DAX auf ein Jahresplus von rund 4 Prozent zu. Der Euro-Stoxx-50 dürfte das Jahr hingegen mit rund 4 Prozent im Minus beenden.

Laut Analysten gehen die Märkte nach den jüngsten Zugewinnen allerdings auch eine schwere Hypothek ein. Ob die erhoffte und an den Börsen bereits vorweggenommen Erholung von der Covid-Krise wirklich eintritt wird sich erst weisen, hieß es von Marktexperten.

Im Eurozonen-Leitindex zeigten sich am Mittwoch zu Mittag Bankenwerte von ihrer guten Seite. Die Titel der Banco Santander legten überdurchschnittlich um 0,5 Prozent zu. Um deutliche 1,7 Prozent nach unten ging es unterdessen für die Aktien des Brauereikonzerns AB InBev.

An der Londoner Börse gewannen die Papiere des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca 0,5 Prozent. Als weltweit erstes Land hat Großbritannien den Corona-Impfstoff den AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelte zugelassen. Damit steht nach der Biontech/Pfizer-Vakzine in dem Land ein weiteres Präparat zum Impfen bereit.