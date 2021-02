Europas Leitbörsen tendieren zu Mittag mit Gewinnen

Euro-Stoxx-50 steigt um 0,63 Prozent - US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag - Quartalszahlen französischer Unternehmen im Fokus

Die europäischen Börsen haben am Freitag zu Mittag mit Gewinnen tendiert. Allgemein hat sich die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bereits seit einigen Tagen verbessert.

Nachdem in den vergangen Wochen noch Bedenken bezüglich höherer Schwankungen des Gesamtmarktes durch spekulationsgetriebene Käufe bei einzelnen Aktien für Verunsicherung gesorgt hatten, hoffen die Anleger nun wieder verstärkt auf positive Impulse aus den USA. Dort verhandeln Demokraten und Republikaner über ein Corona-Konjunkturpaket.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen zwölf Uhr um 0,63 Prozent höher bei 3.665,20 Punkten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,30 Prozent auf 14.103,00 Zähler. Der FTSE-100 in London gewann indes 0,19 Prozent auf 6.515,86 Einheiten. An der Pariser Börse erhöhte sich der CAC-40 um 0,98 Prozent auf 5.663,38 Stellen.

Auf Konjunkturseite steht der Arbeitsmarktbericht in den USA im Fokus, der am frühen Nachmittag erwartet. Laut den Experten der Helaba sei positives Überraschungspotenzial durchaus gegeben. "Nach dem positiven ADP-Bericht Mitte der Woche sind die Erwartungen hoch", kommentierte indes Experte Thomas Altmann von QC Partners.

Unternehmensseitig rückte eine Reihe an Unternehmenszahlen in den Fokus. So öffneten in Frankreich unter anderem Vinci, BNP Paribas und Sanofi ihre Bücher. Die Wertpapiere des Baukonzerns stiegen zuletzt um satte 5,66 Prozent. Vinci hatte mit seinen Zahlen die Markterwartungen übertroffen, auch wenn das Unternehmen 2020 einen Umsatzrückgang von 10 Prozent hinnehmen musste.

Die Titel der BNP Paribas kletterten um knapp vier Prozent hinauf. Die Großbank hat ihren Gewinnrückgang in der Coronakrise trotz drohender Kreditausfälle im abgelaufenen Jahr in überraschend engen Grenzen gehalten.

Bei den Aktien der Sanofi ging es um 1,81 Prozent hinauf. Die Jahresbilanz 2020 hatte der Pharmakonzern durch den milliardenschweren Verkauf eines Großteils seiner Beteiligung am US-Partner Regeneron aufpoliert.

Die Titel von Carlsberg stiegen in Kopenhagen unterdessen um 3,28 Prozent. Zwar lagen die Umsatzerlöse im vierten Quartal unter den Erwartungen, allerdings stellte der Konzern für 2021 einen Anstieg des operativen Ergebnisses von 3 bis 10 Prozent in Aussicht.

In Zürich gewannen die Aktien von Swatch mit 2,49 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Papiere des Uhrenherstellers zum Kauf empfohlen hatte.