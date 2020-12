Europas Leitbörsen überwiegend etwas höher, Euro-Stoxx-50 plus 0,2%

Leichtes Minus beim DAX in Frankfurt nach jüngsten Rekordhochs

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag überwiegend höher aus dem Handel gegangen. Im Späthandel belastete etwas der eingebremste Rekordkurs an der Wall Street und die Zuwächse in Europa wurden dezimiert. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,17 Prozent auf 3.581,37 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.761,38 Punkten und minus 0,21 Prozent, nachdem er am Vortag noch ein Rekordhoch markiert.

Der FTSE-100 der Börse London stieg um 1,55 Prozent und steht nun bei 6 602,65 Stellen. Am Vortag wurde am britischen Aktienmarkt feiertagsbedingt nicht gehandelt. International wurde zuletzt unterstützend aufgenommen, dass mit dem Brexit-Handelspakt und dem US-Corona-Hilfspaket große Unsicherheiten aus dem Weg geräumt worden waren.