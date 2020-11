Europas Leitbörsen überwiegend moderat im Plus

Euro-Stoxx-50 gewinnt leicht um 0,14 Prozent

Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zu Mittag überwiegend leicht ins Plus gedreht. Der Euro-Stoxx-50 gewann moderate 0,14 Prozent auf 3.473,40 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.05 Uhr mit 13.159,17 Punkten und plus 0,20 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London fiel um zaghafte 0,09 Prozent und steht nun bei 6.359,80 Stellen.

Nach Ansicht der Analysten der Bayerischen Landesbank stehen der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff zunehmende Restriktionen wegen der Pandemie gegenüber. "Nachdem die Fortschritte bei Impfstoffen eingepreist wurden, das Pandemiegeschehen aber eine hohe Dynamik zeigt, fehlen neue Marktimpulse", schrieb ein Experte in einem Marktkommentar.

Im Blickfeld steht im weiteren Handelsverlauf nun die Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones wird im Vorfeld der Handelseröffnung mit einem leichten Plus indiziert.

Auf Unternehmensebene verbilligten sich Maersk-Aktien um 2,1 Prozent. Der weltgrößte Reedereikonzern hat trotz Coronakrise im dritten Quartal deutlich mehr verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Begünstigt durch höhere Frachtraten und einen niedrigeren Ölpreis stand bei den Dänen unter dem Strich diesmal ein Quartalsgewinn von 947 Mio. US-Dollar. Im dritten Quartal 2019 waren es 520 Mio. Dollar.

In Mailand gewannen die Aktien von Generali 0,4 Prozent. Der italienische Versicherer sieht sich trotz der Corona-Pandemie bei seinen Mittelfristzielen auf Kurs. Allerdings dreht Konzernchef Philippe Donnet stärker an der Kostenschraube. Die Aktionäre können weiterhin mit steigenden Dividenden rechnen.

Aktien der Deutschen Börse zogen 3,6 Prozent hoch. Die Deutsche Börse ist auf der Suche nach einem milliardenschweren Zukauf endlich fündig geworden. Mit dem US-Aktionärsberater Institutional Shareholder Services (ISS) soll das Geschäft mit Daten ausgebaut werden. Dabei sollen 80 Prozent des insgesamt mit rund 1,9 Milliarden Euro bewerteten Unternehmens vom Finanzinvestor Genstar Capital erworben werden.

Air France KLM büßten 1,6 Prozent an Höhe ein. Die Fluggesellschaft führt einer Zeitung zufolge Gespräche über weitere Milliardenhilfen mit den Regierungen von Frankreich und den Niederlanden sowie mit Investoren. Dabei gehe es in Summe um sechs Milliarden Euro.

Nach Zahlenvorlagen legten die Aktien der Software AG um satte 8,1 Prozent zu. Im dritten Quartal brach der Umsatz trotz eines Auftragsplus von 5 Prozent um 17 Prozent auf 185,4 Mio. Euro ein. Das Betriebsergebnis fiel sogar um 58 Prozent auf knapp 25 Mio. Euro. Analysten verwiesen aber vor allem auf einen guten Auftragseingang im abgelaufenen Jahresviertel.