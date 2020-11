Europas Leitbörsen weiten Verluste am Nachmittag aus

Euro-Stoxx-50 zuletzt 1,07 Prozent im Minus - Prosus nach starken Zahlen von Beteiligung Tencent stärkster Indexwert - US-Börsen ebenfalls negativ erwartet

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstagnachmittag tiefer in die Verlustzone gerutscht. An den US-Börsen zeichnete sich rund eine Stunde vor Handelsbeginn ebenfalls eine negative Eröffnung ab. Nach der jüngsten Kursrallye dürften die Marktteilnehmer nun Gewinne mitgenommen haben.

Die Börsen hatten seit Wochenbeginn von der Hoffnung auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff profitiert, nachdem die Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer positive Studienergebnisse veröffentlicht hatten.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 14.35 Uhr 1,07 Prozent tiefer bei 3.249,85 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX gab um 1,25 Prozent auf 13.051,00 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London verlor 0,94 Prozent auf 6.322,17 Zähler.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zu Verbraucherpreisen und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe beeinflussten den Handel nicht entscheidend. Die Inflationsrate lag im Oktober im Jahresvergleich bei 1,2 Prozent, Analysten hatten im Schnitt eine geringfügig höhere Rate von 1,3 Prozent erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe allerdings ging in der Vorwoche deutlich stärker als erwartet um 48.000 auf 709.000 zurück, hier waren am Markt 731.000 Anträge erwartet worden.

Auf Unternehmensseite lieferten vor allen Quartalsergebnisse Impulse. Im Euro-Stoxx-50 zogen etwa die Aktien von Prosus an der Indexspitze um knapp drei Prozent an. Gute Nachrichten kamen von deren wichtigster Beteiligung Tencent: Der chinesische Technologieriese schlug sich in der Coronakrise dank der boomenden Geschäfte mit Videospielen weiter gut und übertraf beim Reingewinn die Markterwartung deutlich.

Dagegen gehörten die Siemens-Aktien mit einem Minus von 3,8 Prozent zu den größten Verlierern im Euro-Stoxx-50. Analysten sprachen von einer durchwachsenen Bilanz des Technologiekonzerns und einem enttäuschenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2020/21.

An der Börse in Mailand gerieten die Pirelli-Titel unter Druck und verloren mehr als sechs Prozent. Der italienische Reifenhersteller rechnet im laufenden Jahr mit weniger Gewinn. Das Unternehmen begründete das mit Wechselkurseinflüssen, Rohmaterialpreisen und anderen Kosten.

In London büßten die Aktien von Rolls-Royce anfängliche Gewinne von gut acht Prozent ein und lagen zuletzt am "Footsie"-Ende mehr als siebeneinhalb Prozent im Minus. Der stark angeschlagene britische Triebwerksbauer konnte im Rahmen seiner laufenden Kapitalerhöhung bereits 94 Prozent der neuen Aktien verkaufen.