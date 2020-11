Europas Leitbörsen wenig verändert, Euro-Stoxx-50 minus 0,09 Prozent

Hoffnung auf Corona-Impfstoff stehen zunehmende Restriktionen wegen der Pandemie gegenüber

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwochvormittag wenig verändert präsentiert. Nach Ansicht der Analysten der Bayerischen Landesbank stehen der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff zunehmende Restriktionen wegen der Pandemie gegenüber. "Nachdem die Fortschritte bei Impfstoffen eingepreist wurden, das Pandemiegeschehen aber eine hohe Dynamik zeigt, fehlen neue Marktimpulse", schrieb ein Experte in einem Marktkommentar.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.05 Uhr mit minus 0,09 Prozent bei 3.465,34 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um moderate 0,01 Prozent auf 13.134,64 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,34 Prozent auf 6.343,49 Punkte.

Am Berichtstag stehen auf konjunktureller Ebene keine wichtigen Konjunkturnachrichten auf dem Datenkalender. Abwärts geht es im Frühhandel in einer europäischen Branchenbetrachtung vor allem mit Aktien aus den Bereichen Bau sowie Öl- und Gas. In der Gunst der Anleger standen einige Finanzdienstleister. An die Spitze im Euro-Stoxx-50 kletterten die Titel der Deutschen Börse mit plus 2,5 Prozent. Am anderen Ende fielen hingegen Airbus um 1,8 Prozent. Total-Anteilsscheine ermäßigten sich um 1,4 Prozent.

Die Aktien von Maersk zeigten sich mit minus 0,5 Prozent. Die weltgrößte Containerschiffsreederei erreichte im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Analystenerwartungen dank einer stärker als erwartet anziehenden Nachfrage.

Air France KLM büßten 3,7 Prozent an Höhe ein. Die Fluggesellschaft führt einer Zeitung zufolge Gespräche über weitere Milliardenhilfen mit den Regierungen von Frankreich und den Niederlanden sowie mit Investoren. Dabei gehe es in Summe um sechs Milliarden Euro.

Nach Zahlenvorlagen legten die Aktien der Software AG um satte 6,7 Prozent zu. Im dritten Quartal brach der Umsatz trotz eines Auftragsplus von 5 Prozent um 17 Prozent auf 185,4 Mio. Euro ein. Das Betriebsergebnis fiel sogar um 58 Prozent auf knapp 25 Mio. Euro. Analysten verwiesen aber vor allem auf einen guten Auftragseingang im abgelaufenen Jahresviertel.