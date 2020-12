Europas Leitbörsen zu Mittag befestigt, DAX weiter auf Rekordkurs

Aktienmarkt in London sehr stark nach Feiertagspause am Vortag

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag zu Mittag befestigt notiert und damit den jüngsten Aufwärtsschub prolongiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 0,46 Prozent auf 3.591,96 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.05 Uhr mit 13.842,50 Punkten und plus 0,38 Prozent und setzte damit seinen Rekordkurs fort. Der FTSE-100 der Börse London gewann starke 2,34 Prozent und steht nun bei 6.654,48 Stellen.

Vor allem in London konnten sich die Anleger am Dienstag dank der Brexit-Einigung über deutliche Kursgewinne freuen - zu Wochenbeginn hatte in London wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. "Sprichwörtlich um fünf vor zwölf" hätten Großbritannien und die EU eine Einigung erzielt, kommentierten die Experten des Analysehauses Jefferies mit Blick auf den zum Jahreswechsel wirksam werdenden britischen EU-Austritt. Das schlimmste Szenario für den Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sei abgewendet worden. Deshalb stuften die Jefferies-Analysten britische Aktien auf "Bullish" hoch, prognostizieren ihnen also eine positive Entwicklung.

In einer europäischen Branchenbetrachtung gab es die durchschnittlich stärksten Zuwächse in den Branchen Medien und Technologie zu sehen. Gemieden wurden vor allem Bankenpapiere.

Im Euro-Stoxx-50 eroberten die SAP-Aktie mit plus 2,2 Prozent den Spitzenplatz. Der deutsche Softwaregigant treibt die Pläne für den Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics voran. Der Anbieter von Marktforschungssoftware will an die Tech-Börse Nasdaq gehen.

Dahinter verteuerten sich Nokia und Prosus um jeweils 1,6 Prozent. Die Aktionäre von ING mussten hingegen ein Minus in Höhe von 0,8 Prozent verbuchen. Banco Santander gaben ebenfalls 0,8 Prozent nach. BNP Paribas schwächten sich um 0,7 Prozent ab.

Weiterhin beflügelt von der Impfstoffhoffnung in der Corona-Krise schnellten die Papiere der Lufthansa mit einem Aufschlag von gut sechs Prozent in die Höhe. In London zogen die Papiere von Intercontinental Hotels Group um fast fünf Prozent hoch.