Europas Leitbörsen zu Mittag einheitlich im Minus

Starker Euro drückt Kurse im Währungsraum - Gemeinschaftswährung stieg auf höchsten Stand seit April 2018 - Euro-Stoxx-50- zu Mittag 0,26 Prozent im Minus

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag im Mittagshandel nach einem wenig veränderten Handelsauftakt einheitlich Kursverluste verzeichnet. Belastend wirkte vor allem der starke Euro, der die Exportaussichten der Unternehmen im Währungsraum verschlechtert. Zudem bleib die Situation rund um die Coronapandemie in Europa angespannt.

Der Euro-Stoxx-50 fiel gegen 12.00 Uhr um 0,26 Prozent auf 3.512,28 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX büßte in Frankfurt 0,58 Prozent auf 13.236,11 Zähler ein. Außerhalb der Eurozone gab der FTSE-100 geringfügig um 0,07 Prozent auf 6.459,12 Einheiten nach.

Mit deutlich über 1,21 Dollar erreichte der Euro am Donnerstag den höchsten Stand seit April 2018. Die Gemeinschaftswährung werde damit zum immer größeren Problem für die Exporteure der Eurozone, erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mit dem aktuellen Wechselkurs bekommen die US-Exporteure ein zusätzliches Konjunkturpaket, die Exporteure der Eurozone leiden dagegen." Der starke Euro habe das Potenzial, die Erholung von Wirtschaft und Unternehmensgewinnen nachhaltig zu bremsen, sagte Altmann.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten schlugen sich nicht merklich im Handel nieder. Der finale Einkaufsmanagerindex von IHS Markit für die Eurozone kam im November bei 45,3 Punkte und damit deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern zu liegen. Gegenüber Oktober war dies ein Rückgang von 4,7 Punkten, eine Erstschätzung wurde jedoch geringfügig um 0,2 Einheiten übertroffen.

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Die Entwicklung dürfte sich aber im November nicht fortsetzen, da viele Regierungen im Kampf gegen die Coronakrise neue Beschränkungen beschlossen haben, die auch den Einzelhandel stark betreffen.

Bei den Einzelwerten konnten sich vor allem Technologietitel dem schwachen Umfeld entziehen. Im Euro-Stoxx-50 nahmen die IT-Aktien Amadeus (plus 2,73 Prozent) und Prosus (plus 2,19 Prozent) die Spitzenplätze ein. Kursgewinne von mehr als zwei Prozent verzeichneten zu Mittag daneben noch die Papiere des irischen Glücksspielkonzerns Flutter Entertainment, sie lagen zuletzt 2,03 Prozent im Plus.

Zu den größten Verlierern gehörten dagegen Aktien aus der Ölbranche. Total gaben um 2,11 Prozent nach und waren damit schwächster Wert im Euro-Stoxx-50. Eni gehörten mit einem Kursabschlag von 1,60 Prozent ebenfalls zu den größten Verlierern im Index.