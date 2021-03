Europas Leitbörsen zu Mittag etwas erholt

Euro-Stoxx-50 mit noch minus 0,4 Prozent - Banken und Energiekonzerne unter den Gewinnern

Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag zu Mittag von den starken Verlusten aus der Früh etwas erholt. Der Euro-Stoxx-50 gab gegen 12.15 Uhr um nurmehr 0,38 Prozent auf 3.690,85 Punkte nach. Beim DAX in Frankfurt war es noch ein Minus von 0,56 Prozent auf 13.976,99 Einheiten. Für den FTSE-100 in London ging es hingegen schon wieder um 0,29 Prozent auf 6.670,34 Zähler hinauf.

Die hohen Renditen an den US-Anleihenmärkten belasten die Aktienwerte. Dazu beigetragen hatten am Donnerstag Äußerungen des US-Notenbankchefs Powell. Marktteilnehmer hatten sich hier klarere Anzeichen erwartet, dass die Fed verstärkt gegen die hohen Zinsen vorgeht. Der Fed-Chef machte diesbezüglich aber keine konkreten Aussagen und verwies auf die derzeit noch angespannte Situation am US-Arbeitmarkt.

Dementsprechend dürften am Freitag neue Zahlen zu der US-Arbeitslosenquote im Fokus liegen, die am Nachmittag veröffentlicht werden. "Zwar ist mit einem Stellenplus zu rechnen, eine Überraschung auf der Oberseite zeichnet sich aber nicht ab und so geht die Normalisierung am Arbeitsmarkt nur langsam vonstatten", schrieben die Experten der Helaba dazu in der Früh.

Positive Nachrichten hatte es am Vormittag für die deutsche Industrie gegeben. Die hat im Jänner ungeachtet der zweiten Coronawelle überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen wuchsen wegen der besseren Auslandsnachfrage um 1,4 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte.

Bei den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 konnten die Aktien des Energiekonzerns Eni um 2,4 Prozent zulegen. Hier dürften die angestiegenen Ölpreise gestützt haben. Gleiches gilt für die Energieproduzenten Total (plus 1,5 Prozent) und Enel (plus 0,8 Prozent).

Zu den Gewinnern gehörten auch Banktitel. Aktien der Banco Santander verteuerten sich um 1,7 Prozent. Die Papiere der ING gingen 0,6 Prozent nach oben. Bei BNP Paribas war es ein Plus von fast 0,5 Prozent.

Gefragt waren auch VW-Aktien mit einem Wertzuwachs von 1,2 Prozent. Grund dürfte die Nachricht gewesen sein, dass der spanische Staat mit der dortigen Volkswagen-Tochter Seat und das Energieunternehmen Iberdrola eine Batteriefabrik bauen will. Zudem soll der Ausbau der Flotte reiner E-Fahrzeuge schneller als bisher geplant vorangehen. Bis 2030 sollen in Europa nun 70 Prozent der Gesamtverkäufe auf diese Sparte entfallen, was eine Verdoppelung der bisher geplanten Quote bedeutet.

Die stärksten Verluste im Eurozonen-Leitindex verbuchte Munich Re mit minus 2,5 Prozent.