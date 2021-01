Europas Leitbörsen zu Mittag etwas höher, Euro-Stoxx-50 plus 0,4%

Positive US-Vorgaben nach dem reibungslosen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten unterstützen

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zu Mittag etwas höher notiert. Am Tag nach dem reibungslosen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten bleiben die Anleger positiv gestimmt. Der Demokrat Joe Biden ist nun der 46. Präsident der USA. Er will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen. In New York hatten die Kurse am Mittwoch im Zuge seiner Vereidigung Rekordhöhen erreicht.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 gewann 0,40 Prozent auf 3.638,69 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.05 Uhr mit 13.975,14 Punkten und plus 0,39 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann moderate 0,02 Prozent und steht nun bei 6.741,71 Stellen.

Zudem ist den Märkten die Unterstützung der großen Notenbanken erst einmal sicher: Die Bank of Japan hielt am Morgen angesichts der andauernden Corona-Pandemie an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihrer heutigen Zinssitzung nach einhelliger Meinung von Experten keine Änderung ihrer Zinspolitik vornehmen.

Eine Branchenbetrachtung zeigte im Mittagshandel vor allem Aktien aus dem Technologiebereich in der Gunst der Anleger weit oben. Als Index-Zugpferd erwiesen sich auch die erneuten Kursgewinne von ASML: Nachdem am Mittwoch starke Geschäftszahlen und ein erfreulicher Ausblick die Aktien beflügelt hatte, sorgten nun etliche Kurszielanhebungen durch Analysten für ein Plus von 4,4 Prozent und einen erneuten Rekord. Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters lagen damit an der Euro-Stoxx-Spitze.

Die Anteilseigner von Cellnex konnten sich über ein Kursplus von knapp vier Prozent freuen. Der Telekommunikationsdienstleister und die Deutsche Telekom wollen ihre Funktürme in den Niederlanden zusammenlegen und dabei ein neues offenes Investitionsvehikel schaffen. Unter dem Namen Cellnex Netherlands soll so die führende unabhängige Turmgesellschaft des Landes entstehen, wie der Bonner Konzern mitteilte. Dessen Aktien traten indes auf der Stelle.

Für die Anteilsscheine der Online-Apotheke Zur Rose ging es nach besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen für das vergangene Jahr um rund sieben Prozent hoch. Zudem erreichten die Titel des Shop-Apotheke-Konkurrenten eine neue Bestmarke.

Dagegen sanken die Papiere der IG Group um 1,7 Prozent, nachdem der Handelsplattform-Betreiber mitgeteilt hatte, für insgesamt eine Milliarde US-Dollar in bar und eigenen Aktien den US-Konkurrenten Tastytrade übernehmen zu wollen.

ProSiebenSat.1 gewannen 3,5 Prozent. Der italienische Konzern Mediaset hat seine Beteiligung am deutschen Medienunternehmen wie erwartet aufgestockt. Der Konzern habe 3,4 Prozent erworben. Insgesamt kommt Mediaset über die Mediaset Espana nun auf eine direkte Beteiligung von 13,18 Prozent am Münchener Konzern.